Djokovic spiazza l'intervistatrice a Wimbledon | Scusatemi per gli sfoghi ma la tua mente vaga?
Dopo la vittoria contro Safiullin a Wimbledon, Djokovic ha interrotto l'intervista in campo per chiedere scusa per le sue espressioni e ha domandato se la giornalista stesse pensando ad altro. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, con il tennista che ha poi continuato l’intervista. La conversazione si è concentrata sul match, senza ulteriori riferimenti a comportamenti passati.
Novak Djokovic dopo la vittoria contro Safiullin ha sorpreso la sua interlocutrice nell'intervista in campo chiedendo scusa per le sue intemperanze e ponendo una domanda curiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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