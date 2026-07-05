Djokovic spiazza l'intervistatrice a Wimbledon | Scusatemi per gli sfoghi ma la tua mente vaga?

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria contro Safiullin a Wimbledon, Djokovic ha interrotto l'intervista in campo per chiedere scusa per le sue espressioni e ha domandato se la giornalista stesse pensando ad altro. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, con il tennista che ha poi continuato l’intervista. La conversazione si è concentrata sul match, senza ulteriori riferimenti a comportamenti passati.

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Novak Djokovic dopo la vittoria contro Safiullin ha sorpreso la sua interlocutrice nell'intervista in campo chiedendo scusa per le sue intemperanze e ponendo una domanda curiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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