Sinner esordio difficile con Bonzi a Madrid Sfoghi in campo | Su un punto sono bravo e sull'altro no
A Madrid, Jannik Sinner ha affrontato il suo primo match del torneo contro Bonzi, vincendo in rimonta con i punteggi di 6-7, 6-1, 6-3. Dopo un avvio complicato, il tennista italiano ha preso fiducia e ha conquistato la vittoria, superando le difficoltà iniziali e reagendo nel secondo e nel terzo set.
Jannik Sinner batte Bonzi nell'esordio a Madrid con il risultato di 6-7, 6-1, 6-3. Superate le difficoltà iniziali il tennista italiano ha cambiato marcia, imponendosi in rimonta. Come ha fatto a vincere? Restando calmo e seguendo i consigli di Darren Cahill. Nel prossimo turno affronterà Moller.🔗 Leggi su Fanpage.it
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L’INTERVISTA A SINNER “Come ti sentivi all'inizio poi alla fine del match. ” “Ho fatto molta fatica; lo sapevo però già prima dell'incontro. Perché questo è un campo con condizioni davvero particolari. Ogni giorno è difficile e ogni giorno fa la differenza. Posso - facebook.com facebook