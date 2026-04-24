Sinner esordio difficile con Bonzi a Madrid Sfoghi in campo | Su un punto sono bravo e sull'altro no

A Madrid, Jannik Sinner ha affrontato il suo primo match del torneo contro Bonzi, vincendo in rimonta con i punteggi di 6-7, 6-1, 6-3. Dopo un avvio complicato, il tennista italiano ha preso fiducia e ha conquistato la vittoria, superando le difficoltà iniziali e reagendo nel secondo e nel terzo set.