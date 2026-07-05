Djokovic scrive la storia di Wimbledon | va ai quarti e stacca Federer

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Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, superando un record storico. Con la vittoria di oggi, Djokovic ha staccato Roger Federer per il numero di successi nei tornei dello Slam. La sua impresa si aggiunge a una serie di risultati che lo pongono tra i più vincenti nella storia del tennis. La partita di oggi ha consolidato la sua posizione e ha segnato un’altra tappa nel suo percorso.