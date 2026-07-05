Djokovic scrive la storia di Wimbledon | va ai quarti e stacca Federer
Novak Djokovic ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, superando un record storico. Con la vittoria di oggi, Djokovic ha staccato Roger Federer per il numero di successi nei tornei dello Slam. La sua impresa si aggiunge a una serie di risultati che lo pongono tra i più vincenti nella storia del tennis. La partita di oggi ha consolidato la sua posizione e ha segnato un’altra tappa nel suo percorso.
Novak Djokovic infrange un altro incredibile record: la vittoria di oggi a Wimbledon gli permette di staccare Roger Federer per numero di successi Nole non si ferma e continua a stupire. Sull’erba storica del Centre Court, Djokovic non solo stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon, ma riscrive la storia del tennis. Con la vittoria che gli vale l’accesso al tabellone degli ultimi otto, il serbo supera il mito Roger Federer nella classifica delle vittorie nel torneo del Grande Slam. Un sorpasso che sa di pura leggenda e che consacra il serbo come il più grande di sempre. Federer aveva tracciato la via, diventando un’icona unica di stile e gioco a Wimbledon. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Novak Djokovic Praises INCREDIBLE Opponent | Wimbledon First Round Interview
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