L’Inter ha annunciato ufficialmente il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid. Il club italiano ha confermato la conclusione dell’accordo attraverso il proprio sito web.

Denzel Dumfries: Nuovo Capitolo alla Merengues. MILANO (ITALPRESS) – L’ufficialità è arrivata: Denzel Dumfries è ora un giocatore del Real Madrid. L’Inter ha comunicato la notizia attraverso il proprio sito web. L’esterno olandese, classe 1993, ha lasciato il suo segno nel club nerazzurro con 207 partite, 27 gol e 28 assist, contribuendo a conquistare ben 8 trofei. Il Trasferimento. Dumfries, che ha fatto il suo arrivo all’Inter nell’agosto 2021, è arrivato dal PSV Eindhoven per una cifra complessiva di 15 milioni di euro, inclusi 2,5 milioni di bonus. Il suo contratto con i nerazzurri era valido per quattro anni. L’attivazione della clausola rescissoria ha ora aperto le porte del Real Madrid, dove si unirà alla squadra di José Mourinho. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Denzel Dumfries trasferito ufficialmente al Real Madrid: l’Inter ha concluso l’affare.

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Denzel Dumfries lascia lInter e passa al Real Madrid

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UFFICIALE! L' #Inter comunica il trasferimento di Denzel #Dumfries al #RealMadrid che ha attivato la clausola rescissoria nel contratto dell'olandese Lascia l'Inter dopo 207 presenze con 27 gol, 28 assist e 8 trofei conquistati x.com

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