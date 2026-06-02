Denzel Dumfries lascia l'Inter dopo 5 anni | il Real Madrid paga la mini-clausola per l'esterno olandese
Denzel Dumfries sta per trasferirsi dal club di Milano al Real Madrid. L’accordo con il giocatore è stato definito e la clausola di 20 milioni di euro può essere attivata. Dumfries lascia così dopo cinque anni la squadra italiana. La mini-clausola è stata pagata dal club spagnolo, che si prepara a ufficializzare il trasferimento.
Denzel Dumfries è a un passo dal Real Madrid: accordo chiuso con l’esterno olandese e clausola da 20 milioni pronta a essere attivata. L’Inter perde uno dei protagonisti degli ultimi cinque anni, mentre Florentino Perez piazza un colpo anche in chiave elettorale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Inter.
SE L'INTER PERDE 'STO SCUDETTO, ENTRA NELLA STORIA!! - INTER-ATALANTA 1-1
Notizie e thread social correlati
Il Barcellona piomba su Denzel Dumfries per il dopo Koundé: pronti 25 milioni per la clausola dell’InterIl Barcellona ha deciso di puntare su Denzel Dumfries come possibile sostituto di Koundé.
Addio all’Inter, c’è la fumata bianca per Dumfries al Real Madrid: accordo totale e clausola pagataDumfries lascia l’Inter e si trasferisce al Real Madrid dopo aver raggiunto un accordo completo.
Temi più discussi: Denzel Dumfries lascia l'Inter dopo 5 anni: il Real Madrid paga la mini-clausola per l'esterno olandese; Dumfries ha l'accordo col Real: via con la clausola da 20 milioni. Inter, pronto il rilancio per Palestra; Dumfries va al Real Madrid: l'Inter incassa 20 milioni di euro; Il Real ha scelto Dumfries: può lasciare l’Inter per 20 milioni.
OPERAZIONE CONCLUSA Denzel Dumfries sarà un nuovo giocatore del Real Madrid! L’Inter incasserà i 20 milioni di euro della clausola rescissoria! @FabrizioRomano x.com
Dumfries ha l’accordo col Real Madrid: via con la clausola da 20 milioni. Pronto il rilancio dell’Inter per Palestra Denzel Dumfries si avvicina sempre di più al Real Madrid di José Mourinho, pronto a pagare la clausola che entro il 15 luglio permette all’e facebook
Denzel Dumfries al Real Madrid, SI PARTE! Accordo in atto e tutto concordato con il terzino destro olandese per unirsi al Real Madrid dall'Inter, il club spagnolo attiverà la clausola di rilascio da 20 milioni di euro. Dumfries ha accettato Madrid, accordo c reddit
Dumfries al Real Madrid, è fatta: accordo tra i club, quanto incassa l'Inter dalla cessioneI Blancos sono intenzionati a operare l'accelerata decisiva già prima dei Mondiali per regalare l'olandese a Mourinho. E l'Inter può doversi accontentare di 25 milioni. goal.com
Denzel Dumfries lascia l’Inter dopo 5 anni: il Real Madrid paga la mini-clausola per l’esterno olandeseDenzel Dumfries è a un passo dal Real Madrid: accordo chiuso con l’esterno olandese e clausola da 20 milioni pronta a essere attivata ... fanpage.it