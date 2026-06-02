Denzel Dumfries lascia l'Inter dopo 5 anni | il Real Madrid paga la mini-clausola per l'esterno olandese

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Denzel Dumfries sta per trasferirsi dal club di Milano al Real Madrid. L’accordo con il giocatore è stato definito e la clausola di 20 milioni di euro può essere attivata. Dumfries lascia così dopo cinque anni la squadra italiana. La mini-clausola è stata pagata dal club spagnolo, che si prepara a ufficializzare il trasferimento.

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Denzel Dumfries è a un passo dal Real Madrid: accordo chiuso con l’esterno olandese e clausola da 20 milioni pronta a essere attivata. L’Inter perde uno dei protagonisti degli ultimi cinque anni, mentre Florentino Perez piazza un colpo anche in chiave elettorale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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