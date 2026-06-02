Denzel Dumfries lascia l'Inter dopo 5 anni | il Real Madrid paga la mini-clausola per l'esterno olandese

Notizia in breve

Denzel Dumfries sta per trasferirsi dal club di Milano al Real Madrid. L’accordo con il giocatore è stato definito e la clausola di 20 milioni di euro può essere attivata. Dumfries lascia così dopo cinque anni la squadra italiana. La mini-clausola è stata pagata dal club spagnolo, che si prepara a ufficializzare il trasferimento.