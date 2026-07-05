Denzel Dumfries ha annunciato sui social la fine del suo periodo all’Inter, condividendo un video in cui ringrazia i tifosi nerazzurri. Dopo l’ufficializzazione del trasferimento al Real Madrid, tramite clausola rescissoria, il giocatore ha rivolto un messaggio di saluto ai sostenitori. La comunicazione rappresenta l’ultimo gesto pubblico del calciatore prima di lasciare il club dopo cinque anni.

di Francesco Aliperta Dumfries, il giocatore affida ai social un commovente messaggio per la fine di un ciclo quinquennale. Dopo l’ufficialità del suo passaggio al Real Madrid tramite clausola rescissoria, Denzel Dumfries ha voluto salutare il popolo nerazzurro con un video toccante pubblicato sui suoi canali ufficiali. Il laterale olandese chiude così un’esperienza intensa e ricca di successi, iniziata nel 2021 e segnata da una crescita costante che lo ha portato a diventare un punto fermo della squadra. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter «È arrivato il momento di salutare qualcosa che ha significato tantissimo per me, l’Inter. Questi cinque anni insieme sono stati come delle montagne russe, con tanti alti e pochi bassi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Denzel Dumfries saluta l’Inter: il messaggio emozionante dell’olandese

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