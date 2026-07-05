Delitto di Pietracatella focus sulla ricina
Le indagini sul delitto di Pietracatella si concentrano su tre sospettati. Gli investigatori stanno anche analizzando l’origine della ricina trovata sulla scena del crimine. La sostanza è al centro di approfondimenti per stabilire come sia stata ottenuta e chi possa averla utilizzata. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui possibili collegamenti tra i sospettati e la sostanza. La polizia prosegue le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.
Le indagini sul delitto di Pietracatella entrano nel vivo. Sotto la lente degli inquirenti tre sospettati, ma l’attenzione è rivolta anche alla provenienza della ricina. Forse è da escludere l’acquisto sul dark web. Ne scrive l’edizione online de “Il Gazzettino”. Il quotidiano sottolinea anche l’importanza del lavoro degli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Insomma, è un caso molto complesso, ma gli inquirenti cercano di illuminare la strada verso la verità incrociando diversi elementi. Delitto di Pietracatella, tre i sospettati. L’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita sembra giunta alle fasi cruciali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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Mamma e figlia avvelenate focus sull'ambiente familiare
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