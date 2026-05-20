La Procura ha avviato un’indagine per chiarire se madre e figlia abbiano cercato informazioni sulla ricina, sostanza che potrebbe essere stata oggetto di interesse per le due donne. Sono stati acquisiti dati relativi alle attività online, comprese le navigazioni e le conversazioni su chat. L’obiettivo è ricostruire i loro spostamenti e le abitudini quotidiane. Al momento, la domanda principale dell’indagine riguarda il possibile collegamento tra le ricerche e il caso di Pietracatella.

La Procura vuole ricostruire navigazioni, chat e abitudini delle due donne. C’è una domanda che oggi pesa più di tutte nell’inchiesta sul giallo di Pietracatella. Una domanda che potrebbe cambiare completamente la lettura di una vicenda ancora piena di zone d’ombra. Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita, morte dopo Natale per avvelenamento da ricina, avevano cercato in rete informazioni sulla sostanza che poi le avrebbe uccise? È questo uno dei punti centrali dei nuovi accertamenti tecnici disposti dalla Procura di Larino e che prenderanno il via venerdì mattina nella Questura di Campobasso. Non si tratta di una semplice acquisizione di dati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Giallo di Pietracatella, la Procura verifica se madre e figlia cercassero informazioni sulla ricina

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