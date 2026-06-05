A Pietracatella, le autorità stanno indagando sulla presenza di ricina ricavata da semi trovati nei campi. Sono stati redatti circa 160 verbali e sono emersi nuovi indizi. Cinque sanitari sono sotto indagine riguardo all’assistenza prestata, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli specifici. La polizia sta esaminando come siano stati estratti i principi tossici dai semi.

Come è stata estratta la ricina dai semi trovati nei campi?. Chi sono i cinque sanitari sotto indagine per l'assistenza ricevuta?. Quali tracce della tossina cercherà la Scientifica nella casa di via Risorgimento?. Perché gli inquirenti hanno interrogato più volte la cugina di Gianni Di Vita?.? In Breve Oltre 160 verbali raccolti per ricostruire relazioni familiari e personali delle vittime.. Laura Di Vita interrogata quattro volte dopo aver ospitato Gianni Di Vita.. Sindaco Antonio Tomassone ascoltato per chiarire i rapporti con l'ex sindaco Di Vita.. Indagine parallela su cinque sanitari dell'ospedale Cardarelli per possibili omissioni cliniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Pietracatella: indagine sulla ricina tra 160 verbali e nuovi indizi

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