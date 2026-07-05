Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France, da Tarragona a Barcellona di 168 km. La frazione si è conclusa con un circuito finale che includeva tre salite al Montjuic. Tour, Del Toro e Pogacar sono arrivati in parata a Barcellona. Vingegaard, in quarta posizione, mantiene la maglia gialla.

Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France, la frazione da Tarragona a Barcellona di 168 km caratterizzata da un circuito finale con tripla scalata al Montjuic. Il corridore messicano della UAE Team Emirates ha preceduto il compagno di squadra Tadej Pogacar, che ha esultato con lui sul traguardo, e il capitano della Red Bull-Bora Hansgrohe Remco Evenepoel. Quarta piazza per Jonas Vingegaard, che resta in maglia gialla con 6 secondi di vantaggio su Pogacar e 15 su Evenepoel. Staccati di 3” gli altri uomini di classifica, tra loro Paul Seixas. Tutti ad aspettare la stoccata di Tadej, e invece è stato Del Toro a cogliere il suo... 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Tour, Del Toro e Pogacar arrivano in parata a Barcellona, Vingegaard (4°) resta in maglia gialla

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