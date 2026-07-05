del toro trionfa nella seconda tappa del tour vingegaard mantiene la maglia gialla

Notizia in breve

Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, corsa di 178 chilometri da Tarragona a Barcellona. Il ciclista messicano ha tagliato il traguardo per primo, mentre il danese Vingegaard ha mantenuto la maglia gialla. La corsa si è svolta lungo le strade spagnole, con Del Toro che ha preceduto gli avversari nell’ultima parte del percorso.