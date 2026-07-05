Del Toro trionfa nella seconda tappa del Tour Vingegaard mantiene la maglia gialla

Da napolipiu.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, corsa di 178 chilometri da Tarragona a Barcellona. Il ciclista messicano ha tagliato il traguardo per primo, mentre il danese Vingegaard ha mantenuto la maglia gialla. La corsa si è svolta lungo le strade spagnole, con Del Toro che ha preceduto gli avversari nell’ultima parte del percorso.

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Isaac Del Toro Trionfa nella Seconda Tappa del Tour de France 2026. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il ciclista messicano Isaac Del Toro ha conquistato la seconda tappa del Tour de France 2026, percorrendo i 178 chilometri da Tarragona a Barcellona. Con un finale emozionante, Del Toro, rappresentante della UAE Emirates e supportato dal suo capitano Tadej Pogacar, ha dominato nella volata finale. Alle sue spalle si sono classificati il sloveno Pogacar e il belga Remco Evenepoel, in gara con il team Red Bull Bora-Hansgrohe. Questa vittoria segna un traguardo significativo per Del Toro, dal momento che si tratta del suo primo successo nella Grande Boucle. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Del Toro trionfa nella seconda tappa del Tour, Vingegaard mantiene la maglia gialla.
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