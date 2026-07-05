Del Toro trionfa nella seconda tappa del Tour Vingegaard mantiene la maglia gialla
Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, corsa di 178 chilometri da Tarragona a Barcellona. Il ciclista messicano ha tagliato il traguardo per primo, mentre il danese Vingegaard ha mantenuto la maglia gialla. La corsa si è svolta lungo le strade spagnole, con Del Toro che ha preceduto gli avversari nell’ultima parte del percorso.
Isaac Del Toro Trionfa nella Seconda Tappa del Tour de France 2026. BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il ciclista messicano Isaac Del Toro ha conquistato la seconda tappa del Tour de France 2026, percorrendo i 178 chilometri da Tarragona a Barcellona. Con un finale emozionante, Del Toro, rappresentante della UAE Emirates e supportato dal suo capitano Tadej Pogacar, ha dominato nella volata finale. Alle sue spalle si sono classificati il sloveno Pogacar e il belga Remco Evenepoel, in gara con il team Red Bull Bora-Hansgrohe. Questa vittoria segna un traguardo significativo per Del Toro, dal momento che si tratta del suo primo successo nella Grande Boucle. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
DEL TORO vince la sesta tappa e la classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 | HIGHLIGHTS
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