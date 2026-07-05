degustazioni letture e musica torna il ducato in un bicchiere

Il centro storico di Camerino oggi ospita la XV edizione de " Il ducato in un bicchiere ", manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con l’Arcidiocesi Camerino-San Severino, Unicam, Contram Mobilità, Pro Loco, l’associazione omonima e Musicamdo. Piazza Cavour, dalle 17.30, ospiterà degustazioni, incontri culturali, visite guidate, arte, musica dal vivo, con la partecipazione di numerose cantine provenienti da tutta la regione e di un’ospite speciale dalla Sicilia, la cantina "Firriato". Alle 13.30 Music Lunch & Arte al ristorante Noè Errante, che abbinerà il pranzo all’esposizione di opere di pittori contemporanei (per prenotazioni 339-2623902). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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