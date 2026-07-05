Kevin De Bruyne è confermato come uno dei giocatori sicuri di rimanere nel Napoli, secondo il Corriere dello Sport. La squadra sta lavorando per consolidare la rosa e il centrocampista belga è considerato un elemento stabile nel progetto tecnico. La decisione di mantenerlo in rosa avviene in un contesto di mercato complesso, con altri giocatori ancora in bilico. La società non ha ancora ufficializzato le operazioni di mercato, ma De Bruyne è tra i nomi certi.

Scelta rischiosa a Chinatown. O meglio, a Castel Volturno, anzi Allegriland. Il Corriere dello Sport divide in fasce i tantissimi tesserati del Napoli e tra quelli sicuri di restare spicca il nome di Kevin De Bruyne. Il belga che ai Mondiali sta giocando come fatto quest’anno col Napoli: ossia in maniera a dir poco intermittente (e siamo generosissimi). Nell’ultimo match, contro il Senegal, Rudi Garcia lo ha sostituito per disperazione dopo 55 minuti e il Belgio è tornato a nuova vita e e alla fine ha recuperato dallo 0-2 e ha vinto. De Bruyne ha anche fatto ombra a McTominay. De Bruyne piace molto ad Allegri che lo avrebbe accolto a braccia aperte già dodici mesi fa se Conte non avesse cambiato e non avesse quindi rimandato di un anno l’arrivo del livornese a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Bruyne sarà un pilastro del Napoli di Allegri, non è in discussione

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