L’allenatore del Napoli ha dichiarato che intende mantenere Kevin De Bruyne in rosa, considerandolo un elemento chiave. Il club sta valutando di offrire al giocatore un nuovo contratto per evitare la sua partenza. La società ha espresso interesse a trattenere il centrocampista, che potrebbe assumere un ruolo di leadership nella squadra. La decisione finale dipenderà anche dalle trattative con altri club e dall’accordo sul nuovo contratto.

Gestori, li chiamano così, come se fosse un limite, peggio ancora un difetto, e non l’evoluzione di una specie - l’allenatore - per evitare di starsene lì solo a raccontarsi tra tridenti e diagonali. Mentre passeggia nella propria galleria dei ricordi, e via-via osserva i fotogrammi dei suoi quindici anni più recenti, Massimiliano Allegri può ripensare a se stesso, al proprio vissuto, ai trofei (sei scudetti, varie coppe) e a quel desiderio di riempiersi gli occhi che nell’ultima stagione Luka Modric ha sublimato. "È meraviglioso persino vederlo allenarsi.", diceva Allegri. Nel Napoli che andrà plasmato a immagine e somiglianza del Conte Max, Kevin De Bruyne sarà luce e aria, volendo anche il sole, e quando si potrà parlarne pubblicamente - a risoluzione con il Milan avvenuta - si capirà cosa si nasconde oltre i blablabla degli schemi, delle ideologie, perché il talento non ha gabbie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - De Bruyne come Modric: Allegri vuole trattenere Kevin, sarà lui il leader del Napoli

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