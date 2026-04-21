Decreto PNRR è legge | elenchi regionali per il ruolo deroga assegnazione provvisoria genitore over 65 organici ATA e Riforma Istituti Tecnici TESTO definitivo in Gazzetta Ufficiale

Da orizzontescuola.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione di un decreto-legge relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La normativa riguarda gli elenchi regionali per i ruoli, le deroghe per l'assegnazione provvisoria di docenti over 65, le assunzioni del personale ATA e la riforma degli istituti tecnici. La pubblicazione è avvenuta il 20 aprile con il numero 91.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile la legge n. 50, di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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