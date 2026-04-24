Decreto Sicurezza è legge | TESTO in Gazzetta Ufficiale Daspo urbano più flessibile nuovo giro di vite sui coltelli e più tutele per il personale Ata

Il decreto sicurezza è ora legge dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La nuova normativa introduce un daspo urbano più flessibile, aumenta le sanzioni per l’uso di coltelli e prevede maggiori tutele per il personale Ata. La legge, pubblicata il 24 aprile 2026, converte in modo definitivo il decreto-legge approvato a febbraio, con alcune modifiche rispetto al testo originario.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026 la legge 24 aprile, n. 54, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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