David e la Juventus | perché Spalletti sarebbe anche disposto a tenerlo

Spalletti avrebbe deciso di mantenere David in rosa anche per la prossima stagione. La decisione arriva dopo che il tecnico ha valutato le sue prestazioni durante l'ultimo campionato. La società ha comunicato la volontà di proseguire con il giocatore, che rimarrà nel team anche nel prossimo ciclo. La scelta sembra essere condivisa tra le parti, senza indicazioni di cessioni o cambiamenti imminenti.

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Sassuolo-Juventus, Spalletti torna sul rigore di David contro il Lecce | Serie A

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