Chiara Aleati sicura | Jonathan David alla Juventus perché tenerlo e spostarlo da seconda punta può essere la scelta giusta – VIDEO

Durante un intervento su una trasmissione sportiva, una giornalista ha suggerito di mantenere l’attaccante in squadra, evidenziando che spostarlo da seconda punta potrebbe essere una scelta efficace. La discussione si è concentrata sulla possibilità di valorizzare al meglio le capacità del giocatore, mantenendolo nel ruolo di supporto, piuttosto che come punta centrale. La decisione di trattenere l’attaccante sembra essere vista come strategica per migliorare le prestazioni della squadra.

di Chiara Aleati Nel post partita di “Ma che partita hai visto?” su Juventus News 24, Chiara Aleati rilancia: non cedere David, ma liberarne il gioco accanto a un vero nove. Nel dibattito acceso del post partita di “Ma che partita hai visto?”, format di Juventus News 24, Chiara Aleati ha messo sul tavolo una lettura netta: Jonathan David non va sacrificato, va piuttosto collocato nel contesto tecnico migliore. Il punto è tattico prima ancora che numerico. David nasce da centravanti, ma è stato spesso descritto anche come attaccante capace di legare il gioco, attaccare gli spazi e muoversi bene accanto a un altro riferimento offensivo; diverse schede tecniche lo indicano infatti anche come seconda punta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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