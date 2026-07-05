Dario Argento ha annunciato il suo prossimo film, definendolo come il più violento tra quelli realizzati finora. L’opera sarà un horror e si distingue per l’intensità delle scene di violenza, che il regista ha descritto come le più sanguinose della sua filmografia. La produzione è in fase di sviluppo e non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulla data di uscita.

Dario Argento, il padre indiscusso dell’horror, torna con un nuovo film. Non sarà un film qualunque, ma quello che lui descrive come “il più sanguinoso” mai girato nella sua carriera. Con protagonista Isabelle Huppert, l’horror inizierà le sue riprese a breve, dopo alcuni rimandi tempistici. Vediamo cosa sappiamo del progetto artistico. Il più sanguinoso. In una recente intervista in occasione del Festival del cinema di Milano, Dario Argento ha confermato che il suo nuovo film con Isabelle Huppert sarà girato in francese, a Parigi, il prossimo settembre, e sarà prodotto da Les Films du Camélia, e anche che sarà il film più “sanguinoso” della sua carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dario Argento annuncia il suo prossimo horror: “Sarà il più violento della mia filmografia”

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