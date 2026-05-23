Il regista danese Nicolas Winding Refn ha annunciato che il suo prossimo film sarà una nuova versione di Maniac Cop, un horror. La conferma arriva a poche ore dalla presentazione del suo ultimo lavoro al Festival di Cannes. Non sono stati forniti dettagli sulla produzione o sulla data di uscita. La scelta di riprendere il classico del genere horror segna un cambio di rotta rispetto ai progetti recenti. Il film sarà il primo progetto del regista dopo il debutto a Cannes.

A poche ore dalla presentazione al Festival di Cannes del suo ultimo lavoro, il regista danese Nicolas Winding Refn ha annunciato ufficialmente il suo prossimo e ambizioso progetto cinematografico. L’autore di Drive e The Neon Demon scriverà e dirigerà una radicale reinterpretazione di Maniac Cop (noto in Italia come Poliziotto sadico), il cult slasher del 1988 diretto originariamente da William Lustig. La pellicola sarà interamente finanziata, prodotta e distribuita a livello globale sul grande schermo dalla piattaforma d’autore MUBI, in collaborazione con la società francese Goodfellas, con un’uscita ufficiale già fissata per il 2027. Il... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Nicolas Winding Refn resuscita Maniac Cop: sarà il suo prossimo film horror dopo il debutto a Cannes

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