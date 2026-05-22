A Cannes, il regista italiano ha annunciato il suo prossimo progetto cinematografico, che vedrà come protagonista l’attrice francese. Il film si ispira a un’opera messicana degli anni Quaranta e al movimento surrealista. La comunicazione è arrivata durante la presentazione del restauro di un suo film del 1969, avvenuta nella sezione Cannes Classics. Nessun dettaglio sulla data di uscita o sulla trama, ma si conosce già l’attrice principale coinvolta nel nuovo lavoro.

Un nuovo film con Isabelle Huppert, ispirato a una pellicola messicana degli Anni ’40 e al surrealismo, è quanto rivela Dario Argento, a Cannes per la presentazione nella sezione Cannes Classics del restauro di Metti, una sera a cena (1969). Scopriamo insieme le confessioni di uno dei registi più importanti del secolo. Si parla a Cannes di cinema, di vecchi ricordi, di futuro. Metti una sera a cena. Dario Argento, 85 anni, ieri era a Cannes per accompagnare il restauro a cura del CSC di Metti, una sera a cena (1969), film che ha sceneggiato con lo stesso regista e con la collaborazione di Carlo Carunchio. Metti, una sera a cena di Giuseppe... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes79: Dario Argento annuncia il suo prossimo film. Protagonista Isabelle Huppert

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