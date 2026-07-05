Dall’ufficio fino all’Australia Il coraggio di lasciare casa

Alessandro e Giulia hanno lasciato un lavoro stabile nel settore del marketing per trasferirsi in Australia. La decisione è arrivata dopo aver scelto di abbandonare la propria città e tutto ciò che conoscevano. Hanno parlato di come il vero coraggio sia avere la forza di cambiare, affrontando il rischio e le incertezze di un nuovo inizio. La loro storia evidenzia l'importanza di seguire le proprie aspirazioni e di vivere senza rimpianti.

LA STORIA. Alessandro e Giulia, un lavoro fisso nel marketing, poi la scelta di iniziare un’avventura oltreoceano. «La libertà più grande è avere la forza di cambiare». L’idea di confine, per chi è cresciuto tra i profili delle Orobie e la concretezza dei paesi dell’hinterland bergamasco, non è mai un limite invalicabile, ma una linea di partenza. Alessandro Tarchini e Giulia Cefis, ventottenne lui di Villa d’Almè e ventinovenne lei di Almè, hanno deciso che la loro geografia non poteva esaurirsi tra i perimetri familiari della Bergamasca. C’è un momento preciso in cui la curiosità smette di essere un rumore di fondo e diventa necessità: per loro quel momento è arrivato dopo anni di vita scandita dalla sicurezza del conosciuto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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