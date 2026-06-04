Il coraggio di lasciare per non rinunciare ai propri valori Ha il merito di affermare una verità che molti vedono | le reazioni alla mossa di Pina Picierno
Pina Picierno ha lasciato il Partito Democratico, una decisione che si vociferava da settimane a causa delle divergenze con la linea politica della nuova segreteria. La sua uscita è stata commentata come un gesto di coerenza con i propri principi, e alcuni hanno riconosciuto la sua capacità di affermare una verità condivisa da altri membri. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali, e la notizia è stata riportata senza ulteriori analisi o commenti.
L’ uscita di Pina Picierno dal Pd era nell’aria ormai da tempo: le posizioni del vicepresidente del Parlamento europeo si sono fatte sempre più inconciliabili con la linea impressa da Elly Schlein al partito. Dal suo arrivo, infatti, il Partito democratico si è schiacciato sempre più a sinistra, perdendo quello slancio riformista e progressista che ne aveva caratterizzato l’ascesa per alcuni anni. I tentativi di fare coalizione con M5s e Avs per mere ragioni elettorali allo scopo di superare la coalizione di centrodestra ha fatto sì che in molti non si trovino più nel nuovo corso, con conseguente uscita. E tra questi c’è anche un peso massimo come Picierno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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