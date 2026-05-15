Quattro uomini senza fissa dimora provenienti dal Sudamerica sono stati fermati dopo aver commesso furti in abitazioni a Cremona e poi essere fuggiti in auto. L'inseguimento è durato diverse ore e si è concluso a Milano, con un intervento dell’elicottero delle forze dell’ordine. Sono stati arrestati dai carabinieri, che sono stati allertati da una segnalazione di furto in corso. La scena si è svolta tra strade cittadine e zone periferiche, con i sospetti che hanno tentato di evitare la cattura.

I carabinieri di Crema hanno arrestato quattro uomini accusati di furto e tentato furto in due abitazioni di Moscazzano, nel Cremonese. L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, che ha sorpreso i malviventi in azione. I quattro, di origine sudamericana, irregolari e senza fissa dimora, hanno tentato la fuga: tre si sono poi dileguati a piedi e sono stati bloccati poco dopo. Il quarto è stato arrestato a Milano, nel quartiere Sella Nuova, dopo un lungo inseguimento in auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furti in casa a Cremona, poi la folle fuga in auto: l'inseguimento fino a Milano visto dall'elicottero

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