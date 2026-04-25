Il calciomercato estivo si infiamma con l'interesse del Manchester United nei confronti di Rafael Leao, attaccante che gioca da sette stagioni nel Milan. La trattativa potrebbe portare a una cessione a condizioni economiche favorevoli per i rossoneri. Finora non sono stati resi noti dettagli ufficiali riguardo alla possibile partenza o alle cifre coinvolte. La situazione resta sotto osservazione da parte di tutte le parti coinvolte.

Il club inglese progetta di acquistare un esterno offensivo di piede destro, abile nell'uno contro uno, che sappia giocare sul versante mancino: l'identikit perfetto di Leao. Tanto che si registrano già i primi approcci e contatti tra il Manchester United e l'entourage del numero 10 del Milan. Leao è legato al club di Via Aldo Rossi da un contratto fino al 30 giugno 2028 e guadagna 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, di stipendio. Cifra, questa, assolutamente alla portata degli inglesi che potrebbero quindi accontentare i desideri economici di agenti e giocatore lusitano. Ma il Diavolo lo lascerebbe partire? Quello che filtra da 'Casa Milan', ha spiegato 'Tuttosport', è che Leao sia tutt'altro che intoccabile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Leao nel mirino del Manchester United: potrebbe partire in saldo

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