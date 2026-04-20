Matteo Moretto, giornalista sportivo, ha comunicato che il Milan potrebbe considerare offerte di circa 50 milioni di euro per Rafael Leao, che avrebbe manifestato interesse per il Barcellona. La società rossonera si starebbe preparando a valutare eventuali proposte di acquisto, mentre il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Catalogna. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali.

Negli ultimi giorni, uno degli argomenti più caldi in orbita Milan è il futuro di Rafael Leao, tornato decisivo in campo con l'assist per il gol vittoria di Rabiot contro il Verona, ma sempre al centro di voci di mercato. A parlarne è Matteo Moretto, che nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano chiarisce la situazione legata alla possibile uscita in estate del portoghese. "Il futuro di Leao al Milan è molto incerto, ha un contratto in scadenza nel 2028. C'erano le trattative in corso per un eventuale prolungamento, da un punto di vista temporale, non di adeguamento economico. Ad oggi il Milan ha congelato diverse situazioni in attesa della conferma di un posto in Champions, vedremo se queste situazioni verranno riprese".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao ai saluti? Moretto: “Milan pronto a valutare offerte da 50 milioni di euro. Rafa apre al Barcellona”

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