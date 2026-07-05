Dalla Regione 1,5 milioni per i danni del maltempo

La regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per i lavori di riparazione di due edifici pubblici danneggiati da una tromba d’aria avvenuta nell’agosto 2025. La somma è destinata a coprire i costi di intervento sui danni causati dal maltempo. La decisione riguarda specificamente due strutture situate a Cesenatico, che sono state colpite dall’evento atmosferico. Il finanziamento regionale è finalizzato a ripristinare le condizioni degli edifici pubblici interessati.

A Cesenatico arriva un corposo finanziamento regionale per eseguire lavori in due edifici pubblici danneggiati dalla tromba d’aria che ha colpito il territorio nell’agosto 2025. La Protezione Civile ha stanziato un milione e mezzo di euro, di cui 850mila sono destinati alla copertura superiore ed alla sostituzione di tutti gli infissi della Scuola alberghiera e della ristorazione gestita dallo Ial. Si procederà al ripristino dell’impermeabilizzazione dell’edificio situato in viale Carducci per prevenire allagamenti e la fornitura e alla posa in opera della copertura. Circa 670mila euro sono destinati alla scuola media Dante Arfelli, per un intervento di ripristino della impermeabilizzazione dell’edificio per prevenire allagamenti e per la fornitura e posa in opera di isolante, di impermeabilizzante e di parapetto anticaduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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