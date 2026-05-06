Danni dal ciclone Harry ristori lampo dalla Regione | oltre 1,27 milioni in meno di 48 ore

Nella giornata di oggi, la Regione ha annunciato l'erogazione di oltre 1,27 milioni di euro a 70 imprese calabresi colpite dal ciclone Harry a gennaio. Le risorse sono state messe a disposizione in meno di 48 ore e serviranno a coprire i danni subiti dalle attività economiche nella regione. Le imprese avevano presentato le richieste di aiuto nei giorni scorsi e ora riceveranno i fondi necessari per il ristoro.

“Ammontano a 1.274.060,40 euro le risorse che saranno erogate oggi a favore delle 70 imprese calabresi che hanno richiesto aiuti per far fronte ai danni causati dal violento ciclone Harry, che ha colpito il territorio regionale nello scorso mese di gennaio”.A renderlo noto, in una dichiarazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Ristori dopo il ciclone Harry, la Regione: “I 7 milioni sono già disponibili”Circa 350 richieste già presentate attraverso la piattaforma Irfis per il primo contributo da 20 mila euro previsto dall’ordinanza di Protezione... Ciclone Harry, via libera ai ristori per oltre mille imprese: 22 milioni prontiFirmato il decreto con l’elenco delle attività ammesse ai contributi straordinari. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Imprese colpite dal ciclone Harry: online piattaforma per richiedere immediata erogazione ristori; Danni da ciclone Harry e frana di Niscemi, scattano i fondi regionali; Concessioni balneari, in Sardegna proroga a sorpresa fino al 2030 per il ciclone Harry; Ciclone Harry, misure per le imprese danneggiate. A Sciacca interdetto il Molo dello Stazzone. Ciclone Harry: Mancuso e Calabrese, già erogati oltre 1,2 milioni di euro di ristoriAmmontano a 1.274.060,40 euro le risorse che saranno erogate oggi a favore delle 70 imprese calabresi che hanno richiesto aiuti per far fronte ai danni causati dal violento ciclone Harry, che ha colp ... ansa.it Calabria, imprese colpite dal ciclone Harry: primi pagamenti a 48 ore dalla richiestaAnni fa simili pagamenti venivano corrisposti con tempi biblici, dopo mesi e mesi: noi, grazie ad una precisa strategia, lo abbiamo fatto in due giorni, affermano gli assessori Mancuso e Calabrese ... citynow.it Nuovo episodio di furto ai danni del negozio Funny Yummy specializzato in gadget, blindbox e cibi asiatici e situato in via Nicolai a Bari. A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi titolari attraverso alcuni video pubblicati sui social network, nei quali comparir - facebook.com facebook Il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dai genitori di un minore che nel 2019 riportò un infortunio durante l’orario scolastico. x.com