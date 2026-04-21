Frasi sessiste a San Luca chi è l’autore | incastrato dalla grafia

A San Luca, un individuo sospettato di aver scritto frasi sessiste è stato identificato grazie all’analisi della grafia. La perizia ha confermato l’autore, portando a una svolta nelle indagini in corso. Le frasi sono state trovate in diversi punti del paese, portando all’arresto di una persona ritenuta responsabile. La scoperta ha permesso di chiarire l’identità dell’autore e di proseguire con le procedure legali previste.

Bologna, 21 aprile 2026 – L’ultimo tassello che mancava era la perizia grafologica. E quando anche gli esiti di questa sono arrivati, il cerchio degli investigatori si è chiuso, definitivamente, sull’uomo ritenuto autore delle centinaia di scritte misogine e volgari apparse, ad agosto scorso, lungo il portico di San Luca. Si tratta di un quarantacinquenne della provincia di Modena, per cui la Procura, al termine delle indagini portate avanti dai poliziotti del commissariato Santa Viola, ha chiesto il giudizio immediato. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacascritte-sessiste-a-san-luca-dba0d3bb Sono 22 le parti lese. Sono ventidue le...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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