Durante una cronometro, i caschi dei ciclisti presentano differenze evidenti, come forme aerodinamiche e materiali leggeri. La scelta di un casco può influire sui tempi finali, con alcuni modelli più affusolati e altri più spessi. Le caratteristiche tecniche sono visibili ad occhio nudo e rappresentano un elemento chiave nelle strategie di gara. La differenza tra i caschi può tradursi in frazioni di secondo, determinando il piazzamento finale.

I dettagli fanno la differenza. Il ciclismo moderno lo sa e ogni componente, dalla bici all’abbigliamento, è studiato nei minimi particolari. Basta osservare i caschi che i corridori indossano in vista della cronometro. La partenza del Tour de France 2026, una cronometro a squadre di 19,6 km, ha dato modo ai ciclisti di sfoggiare alcuni modelli davvero particolari. Dietro a questi risultati c’è una lunga evoluzione, nata di pari passo con le bici create per la lotta contro il tempo. Vale la pena ricordare i casi più eclatanti. Cinquanta secondi da recuperare in una cronometro di 24,5 km: questa era la missione apparentemente impossibile di Greg Lemond alla vigilia dell’ultima tappa del Tour de France 1989. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla coda di Lemond al becco di Vingegaard, la lotta contro il tempo passa dai caschi

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