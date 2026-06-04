Dalla schiavitù al lavoro regolare | la lotta contro i caporali

Il passaggio dal lavoro informale a quello regolare può comportare rischi di sfruttamento e coercizione. I caporali utilizzano pratiche come minacce, violenza, isolamento e intimidazioni per controllare i lavoratori. Questi metodi coercitivi mirano a mantenere la dipendenza e impedire l’accesso ai diritti legali. La presenza di tali pratiche evidenzia come la transizione verso un’occupazione formalizzata possa, in alcuni casi, trasformarsi in una forma di schiavitù moderna.

Come può un ingresso regolare trasformarsi in una trappola di schiavitù?. Quali metodi coercitivi usano i caporali per controllare i lavoratori?. Perché il decreto flussi non garantisce la sicurezza ai nuovi arrivati?. Cosa serve per evitare che il monitoraggio lavorativo fallisca ancora?.? In Breve Ingresso in Italia tramite decreto flussi dall'India. Sfruttamento e coercizione subiti nonostante regolarità formale iniziale. Denuncia ufficiale permette ottenimento permesso di soggiorno e lavoro regolare. Necessità di monitoraggio territoriale oltre la fase di ingresso legale.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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