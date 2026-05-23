Valditara | La lotta contro la mafia passa dall’insegnamento di Falcone scuole presidio di legalità

Notizia in breve

Il ministro dell’Istruzione ha affermato che la lotta contro la mafia si rafforza con l’insegnamento di Falcone, considerando le scuole come presidi di legalità. Falcone è visto come esempio di umanità e dedizione al bene collettivo. La sua figura viene citata come riferimento per promuovere valori di giustizia e legalità tra gli studenti. Nessun riferimento è stato fatto a iniziative specifiche o a programmi scolastici attuali.