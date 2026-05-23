Valditara | La lotta contro la mafia passa dall’insegnamento di Falcone scuole presidio di legalità

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell’Istruzione ha affermato che la lotta contro la mafia si rafforza con l’insegnamento di Falcone, considerando le scuole come presidi di legalità. Falcone è visto come esempio di umanità e dedizione al bene collettivo. La sua figura viene citata come riferimento per promuovere valori di giustizia e legalità tra gli studenti. Nessun riferimento è stato fatto a iniziative specifiche o a programmi scolastici attuali.

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Giovanni Falcone non è solo un nome inciso nella memoria collettiva. Per il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rappresenta un modello di umanità capace di anteporre il bene comune al tornaconto personale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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