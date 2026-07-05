Dalla Brianza ai podi del mondo | Così l’orchestra arricchisce l’opera

Da ilgiorno.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Michele Spotti, nato nel 1993 a Cesano Maderno, è direttore musicale dell’Opera e dell’orchestra Filarmonica di Marsiglia e della Deutsche Oper di Berlino. La sua carriera si è sviluppata dalla Brianza fino a raggiungere i palcoscenici internazionali. Conosciuto nel mondo della musica classica, dirige orchestre di rilievo e arricchisce le produzioni operistiche con la sua direzione.

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Conoscere, ascoltare Michele Spotti riempie di orgoglio gli appassionati della grande musica. Nato a Cesano Maderno nel 1993, è direttore musicale dell’ Opera e dell’ orchestra Filarmonica di Marsiglia, nonché della Deutsche Oper di Berlino. Quest’estate sale sul podio dell’ Arena di Verona per la Traviata (9, 16, 31 luglio 6, 22 agosto) e per il Nabucco (12, 18, 23 luglio e 1° agosto), poi sarà a Berlino per dirigere Lucia di Lammermoor (5, 12, 13, 18 settembre). Nella sua ancora breve carriera Spotti ha già eseguito con innovative letture opere e sinfonie. Maestro, Verdi è sempre più presente nelle sue stagioni. "Questa in effetti è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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