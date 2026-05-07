Tiro con l’arco | dalla Coppa del Mondo di Shanghai arrivano i primi podi nel ricurvo

A Shanghai prosegue la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, con l’attenzione rivolta alle gare di arco ricurvo e compound. Dopo i ranking round, si sono svolte le prime fasi delle competizioni a squadre e in mixed team, segnando i primi risultati significativi in questa tappa. Le gare si sono svolte sulle linee di tiro cinesi, con atleti e squadre che hanno affrontato le sfide della giornata.

Prosegue senza sosta la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Shanghai. Fra arco ricurvo e compound, sulle linee di tiro cinesi – dopo i ranking round – si sono compiuti passi determinanti per i a squadre e in mixed team. Arco ricurvo Il torneo a squadre al maschile vedrà Corea del Sud e Turchia giocarsi la vittoria di tappa, mentre il Vietnam si è già preso il terzo gradino del podio battendo 5-3 gli USA. Al femminile clamoroso colpo dell’India che batte la favoritissima Corea del Sud e si conquista la finale contro la Cina. Le donne coreane si sono parzialmente rifatte vincendo lo scontro per il terzo posto 6-0 contro la Spagna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: dalla Coppa del Mondo di Shanghai arrivano i primi podi nel ricurvo Notizie correlate Tiro con l’arco: Corea dominante in Coppa del Mondo nel ranking round del ricurvo femminile, maschile con sorpreseIl Day 2 della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Shanghai, regala certezze e sorprese agli... Tiro con l’arco: Italia assente anche a Shanghai in Coppa del Mondo. Si pensa agli Europei 2026Dopo aver saltato la prima tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma a Puebla, l’Italia del tiro con l’arco farà altrettanto per quanto riguarda... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a Shangai; Tiro con l’arco: Italia assente anche a Shanghai in Coppa del Mondo. Si pensa agli Europei 2026; Atleta paralimpico arrestato per molestie e violenze sessuali; L’Agenda Nascosta dello Sport | Aprile 2026. Tiro con l’arco: Corea dominante in Coppa del Mondo nel ranking round del ricurvo femminile, maschile con sorpreseIl Day 2 della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l'arco, in corso di svolgimento a Shanghai, regala certezze e sorprese agli ... oasport.it Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a ShangaiDopo l'atto d'apertura di qualche settimana fa a Puebla, la Coppa del Mondo 2026 di tiro con l'arco non si ferma: dal 5 al 10 maggio infatti Shanghai a ... oasport.it MONTESILVANO, TUTTO PRONTO PER LA COPPA DEL MONDO DI PARACICLISMO NEL SEGNO DI ALEX ZANARDI GUARDA IL SERVIZIO Comune di Montesilvano #OttavioDeMartinis Alex Zanardi #alexzanardi - facebook.com facebook