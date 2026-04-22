Dalla Brianza alla conquista del mondo con un gelato e poi 4 ristoranti così una famiglia ha stregato New York e il Brasile

Una famiglia della Brianza ha avviato un’attività di gelateria che si è espansa su tre continenti, con tre punti vendita in provincia e riconoscimenti dal Gambero Rosso. L’azienda, chiamata Albero dei Gelati, ha portato il suo prodotto in Nord America e Sud America, aprendo anche quattro ristoranti. La famiglia ha così trasformato una piccola attività locale in un marchio internazionale, mantenendo radici profonde nella regione di origine.

Quattro persone per un albero che ha messo radici in tre continenti. Parliamo dell’Albero dei Gelati, gelateria brianzola capace di aggiudicarsi tre coni dal prestigioso Gambero Rosso con tre punti vendita in provincia tra Cogliate, Seregno e Monza, e che sta conquistando anche Nord America e Sud.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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