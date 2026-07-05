Tre giovani sono stati ricordati con un torneo e un concerto dedicato a un mese dalla loro scomparsa. Il Torneo dei Pini, che si svolge nel loro nome, ha coinvolto atleti e pubblico in un evento di condivisione. Durante un concerto, è stata eseguita una dedica intitolata “Piedi in terra e cuore in cielo”. Entrambi gli eventi si sono svolti nel rispetto delle date e delle modalità stabilite, senza ulteriori dettagli su partecipanti o organizzatori.

Il Torneo dei Pini nel loro nome, una dedica durante il concerto di Appassionante e l’evento a un mese dalla scomparsa "Piedi in terra e cuore in cielo". Macerata vuole tenere vivo il ricordo di Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre amici di vent’anni che hanno perso la vita a seguito dell’incidente in superstrada del 14 giugno. Domani prenderà il via il Torneo dei Pini di calcio a 8 al Campo dei Pini (stadio della Vittoria). Le partite inizieranno alle 19. Ogni sera fino al 12 luglio, si sfideranno dodici squadre composte da giovani da tutta la provincia. L’evento è promosso dall’associazione culturale NextGen, in collaborazione con Tuttincluso-Anffas e Atletico Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal mondo dello sport alla musica. Il torneo dei Pini per i tre ragazzi: "Sarà un momento di condivisione"

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