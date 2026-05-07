I 50 anni dell’Accademia dello Sport da un piccolo torneo di tennis sotto al campanile di Lallio a oltre tre milioni donati in solidarietà

L’Accademia dello Sport compie cinquant’anni. La sua nascita risale a un torneo di tennis organizzato tra gli iscritti al Gruppo Tennis Cariplo di Bergamo, svolto sotto il campanile di Lallio. Nel corso di questi anni, l’associazione ha raccolto più di tre milioni di euro destinati a iniziative di solidarietà. Dalla prima competizione, l’organizzazione si è ampliata diventando un punto di riferimento nel territorio.

Da piccolo torneo dedicato agli iscritti del Gruppo Tennis Cariplo di Bergamo all’ombra del campanile di Lallio a una vera e propria macchina della solidarietà, capace di raccogliere e donare 3,3 milioni di euro: è la metamorfosi compiuta in 50 anni, traguardo che taglia proprio nel 2026, dall’ Accademia dello Sport per la Solidarietà, fondata nel 1976 da Giovanni Licini e oggi realtà di assoluto riferimento sul territorio. Bastò un solo anno, il 1977, per fare il primo salto di qualità con l’organizzazione dell’allora “Tennis Vip”: non più una competizione interna, ma un’apertura al pubblico e ai personaggi noti con nomi subito altisonanti,...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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