Addio al Kaiser il mondo della musica e dello sport piange Nicola | malore nel sonno a 61 anni
Nicola Zavatta, noto come il “Kaiser”, è morto nel sonno a 61 anni a causa di un infarto. Era in attesa di partire per la Cina per un viaggio di lavoro, ma si è spento prima della partenza. La notizia ha suscitato dolore nel mondo della musica e dello sport. Zavatta aveva avuto una carriera di successo e la sua scomparsa improvvisa ha lasciato molti sgomenti. La famiglia non ha rilasciato ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.
Doveva partire proprio ieri per la Cina per un viaggio di lavoro. Invece Nicola Zavatta si è spento nel sonno, stroncato da un infarto a soli 61 anni. Una notizia che ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti tra Rimini e Santarcangelo, dove in queste ore si moltiplicano i messaggi di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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