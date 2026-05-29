Addio al Kaiser il mondo della musica e dello sport piange Nicola | malore nel sonno a 61 anni

Notizia in breve

Nicola Zavatta, noto come il “Kaiser”, è morto nel sonno a 61 anni a causa di un infarto. Era in attesa di partire per la Cina per un viaggio di lavoro, ma si è spento prima della partenza. La notizia ha suscitato dolore nel mondo della musica e dello sport. Zavatta aveva avuto una carriera di successo e la sua scomparsa improvvisa ha lasciato molti sgomenti. La famiglia non ha rilasciato ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.