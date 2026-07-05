Un account Instagram e X, @Artbutmakeitsports, pubblica da circa un mese immagini di partite di calcio abbinate a quadri noti. Le foto catturano momenti di gioco, come tiri, dribbling e interventi, e vengono confrontate con opere d’arte di vari artisti. La selezione si focalizza su scene che evidenziano l’estetica e la bellezza del calcio come forma artistica. Tra le immagini condivise ci sono scatti di azioni di gioco e quadri che richiamano movimenti e composizioni simili.

Il calcio è arte, non soltanto quando Messi ferma con una carezza un lancio di 40 metri. Un account Instagram, @Artbutmakeitsports (c’è anche su X, @ArtbutSports), da un mese sceglie alcune foto delle partite e le paragona a quadri più o meno famosi. Non è una novità assoluta ma l’effetto è sorprendente: c’è classe, come negli stop di Leo. E come per la Pulce, ti lascia una domanda nella testa: ma come fa? Abbiamo scelto gli abbinamenti migliori e provato a studiare appoggiandoci alla cultura di Oscar Damiani, che nella vita è stato calciatore (Inter, Vicenza, Napoli, Juve, Genoa, Milan, Cosmos, Parma, Lazio), procuratore (le operazioni Zidane e Shevchenko, Thuram padre, Jean-Pierre Papin, Marco Simone, Gigi Casiraghi, George Weah) e collezionista d’arte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Olise-Mirò a Sidny-Renoir, quando il calcio diventa arte

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