Il cantautore Vasco Brondi, approdato alla scrittura con il volume Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte pubblicato da Einaudi lo scorso 14 aprile, traccia un percorso che intreccia l’atto creativo con la dimensione mistica. Il testo esplora il valore di agire senza la certezza del successo, toccando temi che spaziano dalla fede alla trasformazione dei rapporti sociali contemporanei. Tra il rock’n’roll della fede e la ricerca del profondo. L’opera pubblicata metà aprile non si limita a una raccolta di riflessioni, ma costruisce un ponte tra mondi apparentemente distanti. Brondi individua nella forza della convinzione il punto di contatto tra figure come Nick Cave, i sufi, Federico Fellini e David Lynch, arrivando fino ai monaci tibetani o alla pensiero di Simone Weil.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasco Brondi: quando l’arte diventa un ponte verso il sacro

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