Mondiali | quando il campo da calcio diventa un campo di battaglia

Durante i Mondiali, alcuni regimi hanno sfruttato l’evento per scopi propagandistici, utilizzando lo sport come strumento di propaganda. Jules Rimet, al contrario, scelse il calcio come simbolo di unità dopo le devastazioni della guerra. La Coppa del Mondo è stata spesso teatro di tensioni politiche e scontri, trasformandosi in un vero e proprio campo di battaglia simbolico oltre che sportivo.

? Punti chiave? In Breve Il calcio come terreno di scontro tra regimi e potenze globali. La 23esima edizione della Coppa del Mondo si prepara ad aprirsi in Nord America, confermandosi come un evento che da quasi un secolo non smette di riflettere le tensioni della storia. Nata nel 1930 grazie all’intuizione di Jules Rimet, la competizione ha attraversato periodi di dittature e crisi diplomatiche, trasformandosi da strumento di pace a specchio delle dinamiche geopolitiche mondiali. Dalle trincee alla propaganda politica. L’origine del torneo affonda le radici nell’esperienza personale di Jules Rimet, l’avvocato francese che ideò la manifestazione dopo aver combattuto nelle trincee della Prima guerra mondiale. Per lui, il calcio rappresentava una soluzione che la politica non era riuscita a offrire: uno spazio di incontro tra le nazioni lontano dai campi di battaglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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El Clásico… quando il calcio diventa guerra

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