Il ristorante «Nazarè» si trova in Villa Crawford, a Sant’Agnello, lungo via Nuovo Rione Cappuccini 2. Offre una cucina solida e creativa, accompagnata da una vista sul mare di Sorrento. La location è descritta come suggestiva, con una posizione che permette di cenare a picco sul mare. Non sono stati forniti dettagli su eventuali eventi o promozioni specifiche.

Il ristorante «Nazarè» si trova all’interno di Villa Crawford in via Nuovo Rione Cappuccini 2 a Sant’Agnello. Quando a una buona cucina, in questo caso solida e creativa al punto giusto, si aggiunge il plus di una location da sogno, il risultato non può che essere pienamente soddisfacente. Diciamo che l’amenità del luogo funge da moltiplicatore della bontà dei piatti. Se, invece, la cucina non è all’altezza, il contrasto con l’atmosfera diventa ancora più stridente. Almeno questo penso da sempre. Siamo a Sant’Agnello, all’interno della straordinaria Villa Crawford che fu dimora dell’omonimo scrittore statunitense. La struttura, ora di... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Da «Nazarè» una cena a picco sul mare (di Sorrento)

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