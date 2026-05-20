Visita guidata al Castello di Solanto uno dei più antichi feudi siciliani a picco sul mare

Domenica 24 maggio, tra le 10:30 e le 13:30, si terrà una visita guidata al Castello di Solanto, uno dei più antichi feudi della Sicilia situato a picco sul mare. L'evento prevede anche una passeggiata che ripercorre la storia secolare della pesca del tonno nella zona, concentrandosi sulla tonnara di Solanto. Durante l'escursione verranno illustrate le tradizioni, i riti e gli incantesimi legati a questa attività, che hanno lasciato tracce profonde nella cultura locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui