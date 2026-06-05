metti una cena di tartufo al mare

Dall’entroterra al mare: il pregiato Tartufo di Acqualagna dalle colline marchigiani approda sulla costa di Gabicce. Domani e domenica nella Piazza del Municipio si terrà la prima edizione dell’evento ‘Tartufo al mare’, organizzato grazie alla collaborazione fra i due Comuni dal Comune in collaborazione con il Comune e la Proloco di Acqualagna. Dalle 11 alle 22.30 andrà in scena il tartufo per tutti i gusti. La Proloco di Acqualagna proporrà un menù che spazia dagli antipasti ai primi piatti che potranno essere assaporati in un’atmosfera di festa e condivisione. "E’ una bella esperienza di collaborazione tra la nostra costa e l’entroterra – spiega il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tortini di patate e salmone, antipasto facile da preparare anche in anticipo

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