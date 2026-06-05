Metti una cena di tartufo al mare

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tartufo di Acqualagna, tradizionalmente raccolto nelle colline marchigiane, viene ora servito anche sulla costa di Gabicce. La presenza di questo prodotto di alta qualità si trasmette da zone interne al mare, offrendo un’esperienza gastronomica diversa. La diffusione di questa specialità coinvolge ristoranti e eventi locali, che promuovono l’uso del tartufo in diverse preparazioni culinarie. La trasferta del tartufo dalle colline alle zone costiere rappresenta un’estensione delle sue possibilità di consumo.

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Dall’entroterra al mare: il pregiato Tartufo di Acqualagna dalle colline marchigiani approda sulla costa di Gabicce. Domani e domenica nella Piazza del Municipio si terrà la prima edizione dell’evento ‘Tartufo al mare’, organizzato grazie alla collaborazione fra i due Comuni dal Comune in collaborazione con il Comune e la Proloco di Acqualagna. Dalle 11 alle 22.30 andrà in scena il tartufo per tutti i gusti. La Proloco di Acqualagna proporrà un menù che spazia dagli antipasti ai primi piatti che potranno essere assaporati in un’atmosfera di festa e condivisione. "E’ una bella esperienza di collaborazione tra la nostra costa e l’entroterra – spiega il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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