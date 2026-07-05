CSM la lettera del Comitato dei familiari dei pazienti
Il Comitato dei familiari dei pazienti del Centro di Salute Mentale della Valle Caudina ha scritto una lettera aperta. La comunicazione è stata pubblicata e riguarda questioni legate alla gestione e alle condizioni dei servizi offerti nel centro. La lettera, condivisa pubblicamente, si rivolge alle autorità e alle istituzioni competenti, evidenziando le proprie preoccupazioni e richieste. Nessun dettaglio specifico sui contenuti delle richieste o delle critiche è stato fornito nel comunicato.
Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e publichiamo la lettera Aperta sottoscritta dal Comitato dei familiari dei pazienti del Centro di Salute Mentale (CSM) della Valle Caudina. Il Comitato ha deciso di rompere il silenzio in merito ai continui rimpalli di responsabilità che stanno privando i pazienti del nostro territorio di un’assistenza adeguata dal mese di febbraio.?LETTERA APERTA?Al Sindaco del Comune di Airola Alla Direzione Generale dell’ASL di Benevento?p.c. Al Prefetto di Benevento p.c. Alla Commissione Sanità Regione Campania (Att.ne Dott.ssa Loredana Raia)?Oggetto: La salute non è un rimpallo politico. I pazienti della Valle Caudina devono tornare a casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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