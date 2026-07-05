csm la lettera del comitato dei familiari dei pazienti

Notizia in breve

Il Comitato dei familiari dei pazienti del Centro di Salute Mentale della Valle Caudina ha scritto una lettera aperta. La comunicazione è stata pubblicata e riguarda questioni legate alla gestione e alle condizioni dei servizi offerti nel centro. La lettera, condivisa pubblicamente, si rivolge alle autorità e alle istituzioni competenti, evidenziando le proprie preoccupazioni e richieste. Nessun dettaglio specifico sui contenuti delle richieste o delle critiche è stato fornito nel comunicato.