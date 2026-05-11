Papa Giovanni nasce La Stanza della Vita | per i familiari dei pazienti critici

LA NOVITÀ. Vicino alle Terapie Intensive un ambiente dedicato all’ascolto e ai colloqui più delicati, anche sul tema della donazione degli organi. Un luogo riservato, accogliente e pensato per accompagnare i familiari nei momenti più difficili. È stata inaugurata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo «La Stanza della Vita», uno spazio dedicato ai colloqui tra operatori sanitari e parenti di pazienti ricoverati in condizioni critiche. La stanza si trova al secondo piano della Piastra, accanto alle Terapie Intensive, ed è stata progettata per offrire ascolto, supporto e maggiore umanità in contesti segnati da dolore e incertezza. «La qualità dell’assistenza passa anche dalla cura delle relazioni umane», ha sottolineato Luca Lorini, direttore del Dipartimento emergenza-urgenza e area critica dell’Asst Papa Giovanni XXIII.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Al Papa Giovanni nasce La Stanza della Vita, spazio pensato per i familiari dei pazienti critici

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