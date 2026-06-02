Terni quasi concluso il cantiere dell' Ex Milizia | pronti i nuovi alloggi per i familiari dei pazienti del Santa Maria

Notizia in breve

A Terni, i lavori nell’ex Milizia sono quasi terminati. La struttura, situata tra via Campomicciolo e via Malnati, sta per essere completata. Sono pronti i nuovi alloggi destinati ai familiari dei pazienti dell’ospedale Santa Maria. Dopo anni di attese e difficoltà, il cantiere sta per essere consegnato e le abitazioni saranno disponibili per le persone interessate.