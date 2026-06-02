Terni quasi concluso il cantiere dell' Ex Milizia | pronti i nuovi alloggi per i familiari dei pazienti del Santa Maria

Da ternitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Terni, i lavori nell’ex Milizia sono quasi terminati. La struttura, situata tra via Campomicciolo e via Malnati, sta per essere completata. Sono pronti i nuovi alloggi destinati ai familiari dei pazienti dell’ospedale Santa Maria. Dopo anni di attese e difficoltà, il cantiere sta per essere consegnato e le abitazioni saranno disponibili per le persone interessate.

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Sta finalmente per prendere vita, dopo anni di peripezie, la struttura dell'ex Milizia di Terni sita tra via Campomicciolo e via Malnati. Come mostrano le immagini della seguente galleria fotografica, i lavori sono ormai in dirittura d'arrivo. Si tratta di un investimento da 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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