Terni quasi concluso il cantiere dell' Ex Milizia | pronti i nuovi alloggi per i familiari dei pazienti del Santa Maria
A Terni, i lavori nell’ex Milizia sono quasi terminati. La struttura, situata tra via Campomicciolo e via Malnati, sta per essere completata. Sono pronti i nuovi alloggi destinati ai familiari dei pazienti dell’ospedale Santa Maria. Dopo anni di attese e difficoltà, il cantiere sta per essere consegnato e le abitazioni saranno disponibili per le persone interessate.
Sta finalmente per prendere vita, dopo anni di peripezie, la struttura dell'ex Milizia di Terni sita tra via Campomicciolo e via Malnati. Come mostrano le immagini della seguente galleria fotografica, i lavori sono ormai in dirittura d'arrivo. Si tratta di un investimento da 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie e thread social correlati
Ospedale Santa Maria: 3 milioni PNRR per nuovi posti letto a TerniL'ospedale Santa Maria riceverà un finanziamento di 3 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinato alla creazione di...
Terni ospedale Santa Maria, sarà Jennifer Foglietta la nuova primaria del reparto di oncologiaL'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha annunciato la nomina della nuova responsabile del reparto di oncologia.