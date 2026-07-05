Un costone roccioso è crollato sulla spiaggia di Seiano, nella Penisola sorrentina, poco distante da bagnanti, ombrelloni e sdraio. La frana si è verificata improvvisamente, coinvolgendo la parete rocciosa che si è rovesciata sulla spiaggia. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il crollo ha causato paura tra i presenti. La zona è stata evacuata e si sta valutando la stabilità della parete rocciosa.

Un cedimento improvviso, con la parete rocciosa che frana e si rovescia sulla spiaggia di Seiano, in Penisola sorrentina, a pochi metri dai bagnanti e da ombrelloni e sdraio. Tanti coloro che si sono tuffati in acqua per trovare un riparo, avvolti da una nuvola di polvere sollevata dal costone in caduta. Sul posto sono intervenute squadra della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco della vicina Castellammare di Stabia. Il crollo è avvenuto nei pressi di un tratto di arenile vietato alla balneazione proprio per il rischio di dissesti. Nel video, pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), si vedono i massi staccarsi dalla collina a crollare nella falesia sottostante, dove la spiaggia è occupata da ombrelloni e sdraio. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Crolla costone sulla Penisola sorrentina, paura tra i bagnanti

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Paura a Sorrento per il crollo di una ringhiera, sul posto i Vigili del Fuoco

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