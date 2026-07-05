Una frana si è verificata domenica mattina sulla spiaggia di Seiano, frazione di Vico Equense, in Costiera Sorrentina. Un costone roccioso si è staccato improvvisamente, cadendo sulla falesia che sovrasta il litorale, tra gli ombrelloni e i bagnanti presenti. Non sono stati segnalati feriti o danni alle strutture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e valutare le cause del crollo.

Momenti di paura nella mattinata di domenica 5 luglio sulla spiaggia di Seiano, frazione di Vico Equense, in Costiera Sorrentina, dove un costone di montagna è improvvisamente franato sulla falesia che sovrasta il litorale. Il crollo è avvenuto mentre la spiaggia era affollata di bagnanti, facendo scattare il panico tra le persone presenti. Il crollo ripreso in un video. Le immagini diffuse sui social e rilanciate dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli mostrano il momento in cui enormi massi si staccano dalla parete rocciosa e precipitano verso la falesia sottostante, a poca distanza dall’area occupata da ombrelloni e lettini. Secondo una segnalazione condivisa dallo stesso parlamentare, un cittadino ha riferito: «Un costone di montagna è da poco crollato a Seiano». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Frana sulla spiaggia in Italia: crolla un costone roccioso tra ombrelloni e bagnanti

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