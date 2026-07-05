Frana costone di monte sulla spiaggia di Seiano massi e polvere vicino a ombrelloni e lettini | panico tra i bagnanti
Un costone di monte si è sgretolato sulla spiaggia di Seiano, in costiera Sorrentina, provocando una caduta di massi e polvere tra gli ombrelloni e i lettini. I bagnanti presenti sulla spiaggia si sono messi in salvo, mentre la spiaggia è rimasta circondata da detriti e polvere. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento, ma il traffico sulla strada sopra la spiaggia è stato temporaneamente interrotto.
Frana costone di monte sulla spiaggia di Seiano, in costiera Sorrentina. Nube di polvere sugli ombrelloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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